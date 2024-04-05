Фастфуд для мозга: почему короткие видеоролики опасны для психики

Фото: www.globallookpress.com / Felix Vogel

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Особенно сильно контент такого формата сказывается на детях. Как уберечь себя и близких?

Современный человек уже не может представить свою жизнь без различных гаджетов, а короткие видео в социальных сетях, в свою очередь, стали неотъемлемой частью досуга для многих. Такие ролики специалисты называют фастфудом для мозга. Однако регулярный просмотр таких видео опасен для психики, пишут «Известия».

Когда мозг получает примитивный контент, его мыслительные способности снижаются. Человеку становится труднее сосредоточиться на важных проблемах и задачах.

Из-за того, что короткие ролики сменяют друг друга, мозг перестает успевать анализировать информацию. Утрачивается также и качество восприятия, а мозг начинает буквально деградировать.

Просмотр коротких роликов — это быстрый способ получить дозу дофамина. При смене картинок «гормон счастья» вырабатывается очень легко. Мозг это запоминает и больше не хочет сталкиваться с реальным миром, а человек начинает постепенно уходить от реальности.

При такой зависимости ухудшается функция мышления, способность к креативу и переработке информации. Если очень много уделять времени коротким видео, то в какой-то моменты у вас может не получиться придумать авторский и неповторимый продукт. А все из-за того, что нейронные сети сильно «расслабляются».

Информационная «жвачка» особенно сильно может повлиять на детей и подростков. Увлеченные короткими видео школьники менее усидчивы и у них наблюдается дефицит внимания. К тому же в юном возрасте еще не развиты навыки саморегуляции, поэтому, как правило, дети не понимают, когда нужно остановиться.

Педагог-психолог Ирина Лободина отметила, что бороться с гаджетами не нужно, ведь телефоны и другая техника — это неотъемлемая часть нашей жизни. Тем не менее им можно создать здоровую конкуренцию в реальном мире.

«Взрослые постоянно критикуют детей, зачастую без веского повода, предъявляют им претензии, редко одобряют и скупятся на объятия. А гаджет „принимает“ подростка таким, какой он есть», — подчеркнула психолог.

Детей нужно стараться увлекать чем-то в реальной жизни. Надо, чтобы они получали дофамин не от TikTok, а от путешествий, походов в театры и музеи, отдыха на природе и других интересных занятий.

Многие взрослые и сами проводят немало времени в интернете. Этим они только подают детям негативный пример. Благодаря гаджетам действительно можно развиваться и получать новую информацию, но для этого ребенку надо объяснять, как правильно вести себя в сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что VK проведет открытые уроки о технологиях безопасного входа в цифровые сервисы.