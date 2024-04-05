«Есть все основания полагать»: Путин раскрыл главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Фото, видео: Стурит Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Трагедия, унесшая жизни 144 человек, произошла 22 марта. Кто за это ответит?

Мотивы и цели этого теракта в «Крокусе» назвал президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что выводы сделаны на основе фактов, полученных в ходе расследования.

«Судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству, других целей и не просматривается. Их нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов», — отметил президент.

Путин указал, что Россия демонстрирует пример межрелигиозного и межэтнического единства.

«А вот цель подорвать единство российского общества, тем более в современных условиях, она, безусловно, просматривается», — заключил глава государства.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551. Всего по делу о теракте арестованы десять человек. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее, писал 5-tv.ru, Макрон назвал угрожающими выводы РФ об украинском следе в теракте в «Крокусе».