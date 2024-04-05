В регионах России открываются новые молодежные центры: чем там можно заняться

Фото: 5-tv.ru

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В таких организациях каждый школьник и студент сможет найти себе занятие по душе.

В разных регионах страны сегодня появились еще 12 мест притяжения школьников и студентов. Это молодежные центры, каждый из которых имеет свою тематику.

Круглогодичные центры компетенций раскинутся по всей России. Например, в Архангельской области будут специализироваться на науке, в Сахалинской помогут построить карьеру, обучением предпринимательства займутся в Хабаровском крае. Общественников и добровольцев намерены собрать в Ханты-Мансийском автономном округе. В Ямало-Ненецком займутся изучением туризма.

Президент РФ Владимир Путин считает, что все они помогут учащимся раскрыть свои таланты и дадут еще больше возможностей для самореализации. В этом убедился корреспондент «Известий» Ярослав Богат. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Запорожской и Херсонской областях откроют новые молодежные центры.