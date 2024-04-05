Стало известно, в каком состоянии находится губернатор Чибис после ножевого ранения

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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Глава Мурманской области находится сейчас на операционном столе.

Вечером 4 апреля на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло вооруженное нападение. Все случилось после встречи главы региона с местными жителями в Апатитах.

Чиновник получил ножевое ранение в живот. Был экстренно госпитализирован. Сейчас он находится в операционной. По данным 5-tv.ru, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В пресс-службе губернатора, в свою очередь, сообщили, что угрозы для жизни Чибиса после нападения нет.

Напавший на губернатора мужчина задержан. По предварительным данным, злоумышленником является 42-летний Александр, житель Апатитов. Как сообщает Telegram-канала «112», мужчина заявил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане арестовали двоих мужчин, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе».