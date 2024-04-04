Суд в Москве отправил под домашний арест сотрудников ФТС по делу о взятках

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Мера пресечения будет действовать до 2 июня.

Суд в Москве отправил под домашний арест руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС (Федеральная таможенная служба) России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов в своем Telegram-канале.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — написали в сообщении.

Басманный суд отправил двух фигурантов по делу о взятках Алексея Акимова и Сергея Петровича под домашний арест сроком на один месяц и 30 суток, до 2 июня. Также в их отношении установили определенные ограничения.

Акимова и Петровича обвиняют в совершении преступлений по шестой части статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и по третьей части статьи 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд в Махачкале арестовал троих подозреваемых в терроризме.