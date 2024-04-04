Губернатор Мурманской области Чибис получил ножевое ранение в живот

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В каком состоянии находится глава региона?

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот после встречи с местными жителями в Апатитах. Соответствующую информацию подтвердили 5-tv.ru в пресс-службе главы региона.

Чибис госпитализирован. В пресс-службе уточнили, что на момент госпитализации он находился в сознании и сам дошел до машины. Сейчас губернатор находится в операционной.

Нападавший задержан. Его мотивы пока неизвестны. Подробности происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрельба произошла в одной из школ Финляндии. В результате нападения пострадали по меньшей мере три человека.