В США обнародовали обещание генсека НАТО, сделанное после распада СССР

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Стал известен разговор Манфреда Вернера с экс-представителем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году.

Альянс НАТО после распада СССР уверял Москву в том, что они не имеют планов вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ. Об этом свидетельствует запись разговора бывшего генерального секретаря блока Манфреда Вернера с экс-представителем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году. Разговор был опубликован американским архивом национальной безопасности.

«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств — членов СНГ», — заявил экс-генсек в беседе.

Встреча между Вернером и Хасбулатовым прошла 25 февраля 1992 года во время визита представителя альянса в Москву. В ходе беседы они обсуждали безопасность в Европе и сотрудничество НАТО и России.

Вернер тогда также заявлял о важности процветания и стабильности в РФ. Он хотел, чтобы альянс строил отношения с Москвой. Это, по его мнению, соответствовало интересам Европы и остального мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше объявили о создании совместной миссии НАТО на Украине.