Спустя 15 лет: как изменились актеры из сериала «Маргоша»
Актеры из «Маргоши» сильно изменились за 15 после премьеры сериала
Фото: Кадр из сериала «Маргоша», 2009 г.
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В жизни каждого артиста, исполнившего роль в сериале, за эти годы произошли немалые перемены. Чем они сейчас занимаются?
Сериал «Маргоша» вышел на экраны в 2009 году. Он является адаптацией зарубежного оригинального сюжета про переселение душ между телами мужчины и женщины. В русскоязычной версии Игорь Ребров, главный редактор глянцевого мужского журнала, вел разгульный холостяцкий образ жизни. После одной из интрижек очередная брошенная им пассия решает ему отомстить: она отправилась в ведьме, чтобы та обратила его в женщину.
В новом обличии он попытался продолжить свою прежнюю жизнь, однако уже под новым именем и с совершенно неожиданными последствиями, которые герой познал в образе девушки.
Проект стал невероятно популярным на российском телевидении 15 лет назад. С тех пор актеры из «Маргоши» выросли как профессионалы и изменились как личности. Как они выглядят сейчас и чем занимаются — в материале 5-tv.ru.
Мария Берсенева (Марго)
Мария Берсенова.
До участия в сериале российский зритель знал актрису лишь по эпизодическим ролям в не очень крупных проектах. Однако «Маргоша» принесла ей всеобщую известность, после чего Мария Берсенева стала чаще появляться на телеэкранах.
Поклонники заметили изменения во внешности артистки: подписчики недоумевали, зачем такая красивая женщина стремится что-то переделать. Сама актриса всегда на эти претензии отшучивалась, мол, она меняется, как и все.
Сейчас актриса служит в Московском государственном еврейском театре «Шалом». А в 2022 году она стала мамой во второй раз. Но имя третьего супруга Берсенева все еще скрывает от поклонников. Ранее она была замужем дважды.
Эдуард Трухменев (Гоша)
Эдуард Трухменев.
Уроженец Белоруссии продолжил после выхода «Маргоши» покорять московские съемочные площадки. Сейчас Эдуард Трухменев чаще появляется в детективных историях, пусть и не очень популярных.
Личную жизнь актер предпочитает не выставлять напоказ. Известно лишь, что в одном из интервью несколько лет назад он утверждал, что еще не встретил ту женщину, с кем бы хотел разделить свою жизнь. В персональном блоге в социальных сетях Эдуард Трухменев иногда делится кадрами из путешествий.
Олег Масленников-Войтов (Андрей Калугин)
Олег Масленников-Войтов.
В жизни актера роль в «Маргоше» также стала значимой: после нее Олег Масленников-Войтов стал чаще появляться на телеэкранах. Более того, он не ограничился ролями в театре и кино. Актер попробовал себя как режиссер и в качестве телеведущего.
Олег Масленников-Войтов продолжает радовать поклонников работами на телеэкранах и по сей день. Он женат на продюсере Алине Бородиной и воспитывает ее сына от первого брака.
Владимир Стержаков (Борис Наумович)
Владимир Стержаков.
В 2018 году Бориса Стержакова, исполнившего роль директора издательства, удостоили звания Заслуженный артист Российской Федерации. После «Маргоши» актер продолжил сниматься в кино, несмотря на страшный диагноз, который ему поставили в 2016 году — у артиста диагностировали онкологию.
Стержаков справился с недугом, все время лечения его поддерживали семья: жена Алла и два сына. Актер также преподает студентам в одном из столичных институтов актерское мастерство.
Анатолий Кот (Антон Зимовский)
Анатолий Кот.
Актер пришел на съемочную площадку уже состоявшимся актером, сыгравшего несколько ключевых работ в своей карьере. Однако подрастающее поколение узнало его по роли Антона Зимовского — друга детства Игоря Реброва.
При этом можно без преувеличения сказать, что именно «Маргоша» стала в его жизни судьбоносной, ведь во время съемок сериала он познакомился со своей третьей женой — Яниной Колесниченко. Она в проекте исполнила роль жены Бориса Наумовича (Каролина Викторовна).
Сейчас актер продолжает сниматься в кино и сериалах, осваивая все более серьезные образы. Вместе с женой они воспитывают дочь Арину, которая родилась у них в 2011 году.
Анна Михайловская (Наташа Егорова)
Анна Михайловская.
Анне Михайловской было всего 20 лет, когда она присоединилась к актерскому составу сериала. Юная актриса запомнилась зрителю по роли избалованной капризной девушки, плетущей в коллективе редакции интриги.
Сама в личном блоге она откровенничала с подписчиками, что любит иногда ностальгировать по времени, когда она работала на одной съемочной площадке с коллегами по проекту. Сейчас Анна Михайловская активно появляется на общественных мероприятиях, продолжает играть в театре и кино.
Кроме того, актриса несколько лет назад стала мамой — она родила в браке с Тимофеем Каратаевым сына Мирослава. Однако их союз распался в 2018 году.
Елена Перова (Анна Сомова)
Елена Перова.
На момент выхода сериала на телеэкраны Елена Перова российскому зрителю была больше известна как музыкант. Роль близкого и надежного друга Игоря Реброва ей далась хорошо.
После съемок в сериале артистка занялась журналистской деятельностью: она была телеведущей и даже занимала должность главного редактора дирекции музыкальных и развлекательных программ на одном из федеральных телеканалов в 2013–2014 годах.
Однако Елена Перова также известна из-за громких прецедентов со своим участием. Говорили, что у знаменитости были проблемы с алкоголем. Кроме того, она стала участницей нескольких ДТП в Москве, что вызвало много обсуждений среди пользователей Сети.
Александр Тютин (Семен Ребров)
Александр Тютин.
Актер сыграл отца главного героя Игоря Реброва. В 2015 году Александр Тютин стал лауреатом премии ФСБ за достойное воплощение на экране образов военных и офицеров разведки и органов ведомства.
Вместе с тем актеру часто доставались роли злодеев и преступников. Сейчас на счету артиста более 150 работ в кино и на телевидении.
Мария Бортник (Галина Любимова)
Мария Бортник.
Мария Бортник воплотила на экране роль редактора отдела моды журнала. Известно, что она служит в труппе одного из московских театров. Кроме того, она также продолжает сниматься в сериалах. Актриса находится в счастливом браке. Супруг не связан с миром актерства, но всегда поддерживает Марию. У них есть сын Михаил, которого они воспитывают вместе. Пара любит проводить время вместе и путешествовать.
Актеры сериала стараются поддерживать хорошие отношения и друг с другом. В 2020 году они собрались для совместной фотографии, после этого поделились ей с поклонниками в социальных сетях.
Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Маргоша» Берсенева во второй раз станет мамой.