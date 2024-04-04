Будет зрелищно: на автодроме «Игора Драйв» пройдет мотокроссовый уик-энд

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

В мае на автодроме будут выступать как совсем юные, так и взрослые гонщики.

Мотокроссовый уик-энд пройдет на автодроме «Игора Драйв» в следующем месяце. В состязаниях определят лучших райдеров региона и федерального округа в рамках чемпионата первенства СЗФО и третьего этапа чемпионата и первенства Петербурга по мотокроссу. Напряженное противостояние MX IGORA DRIVE 2024 продлится два дня — 18 и 19 мая

Гостей соревнований ждут непредсказуемые состязания спортсменов, пролеты на расстояние до 18 метров, головокружительные прыжки, скорость и рев моторов. В борьбе за лидерство сойдутся десятки райдеров.

В первый день на трассу выйдут молодые и очень амбициозные гонщики в возрасте от шести до 17 лет. Второй день будет не менее насыщенным, ведь в воскресенье в противостоянии сойдутся взрослые райдеры.

Наблюдать за захватывающей борьбой гости смогут с открытой трибуны. Дополнит впечатления от состязаний развлекательная программа и общение с райдерами. Самых юных гостей MX IGORA DRIVE 2024 будет развлекать талисман автодрома — рысь Сид. А разобраться в том, что происходит на трассе, поможет профессиональный комментатор.

Продажа билетов на MX IGORA DRIVE 2024 уже открыта. Стоимость меняется в соответствии с заранее запланированным графиком, а до 30 апреля действует акция «Раннее бронирование», в рамках которой взрослый билет на два дня стоит всего 500 рублей.

Специальные условия для детей: до шести лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно, от семи до 13 лет включительно уже понадобится детский билет.

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