Тогда и сейчас: как изменились актеры из фильма «Эдвард Руки-ножницы»

Актеры из легендарного фильма «Эдвард Руки-ножницы» сильно изменились за 34 года

Фото: Кадр из к/ф «Эдвард руки-ножницы», реж. Тим Бёртон, 1990 г.

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С момента выхода картины прошло более 30 лет.

Легендарный фильм «Эдвард руки-ножницы» был создан режиссером Тимом Бертоном в 1990 году. Кинокартина имела успех среди зрителей, которые пересматривают ее год за годом.

Актеры, снявшиеся в фильме, получили мировую славу и узнаваемость. С момента выхода киноленты прошло более 30 лет. За это время артисты сильно изменились. Многие из них до сих пор остаются популярными и снимаются в крупнобюджетных фильмах. Как актеры выглядят сейчас и чем они занимаются — в материале 5-tv.ru.

Джонни Депп (60 лет)

Он сыграл главного героя — Эдварда руки-ножницы.

После выхода этого фильма актер также исполнил ведущие роли в небольших проектах, таких как «Что гложет Гилберта Грейпа?» и «Эд Вуд». Далее перешел к более коммерческим работам и снялся в таких фильмах, как «Сонная лощина», «Удар», «В поисках Неверленда», «Чарли и шоколадная фабрика», «Труп невесты», «Турист».

Нельзя не отметить роль капитана Воробья во франшизе Disney «Пираты Карибского моря» с 2003 по 2017 год.

Джонни Депп. Фото: Кадр из к/ф «Эдвард руки-ножницы», реж. Тим Бертон, 1990 г.; www.globallookpress.com / Ddp

Актер также снялся в фильме «Фантастические твари и где они обитают», однако в конце 2020 года он был вынужден уйти из злодейской роли в этой франшизе из-за проигрыша в суде по делу о клевете.

Последним годам жизни Джонни Деппа не позавидуешь. Он прошел сложный путь из-за скандального развода с Эмбер Херд. Однако в 2023 году на Каннском фестивале актер неожиданно оказался в центре внимания. Он впервые за несколько лет сыграл одну из главных ролей в исторической драме французского производства «Жанна Дюбарри».

Вайнона Райдер (52 года)

Вайнона Райдер. Фото: Кадр из к/ф «Эдвард руки-ножницы», реж. Тим Бертон, 1990 г.; www.globallookpress.com / Lev Radin

Она сыграла Ким Боггс — любовное увлечение главного героя.

После выхода фильма актриса появилась в фильмах «Эпоха невинности», «Маленькие женщины», «Дракула Брэма Стокера», «Укусы реальности» и многих других.

После небольшого перерыва она продолжает работать в кино, но очень редко появляется в новых амплуа. Среди последних кинокартин с ее участием — фильм «Как женить холостяка» (2018).

Кроме того, в 2019–2022 годах состоялась премьера третьего и четвертого сезона сериала «Очень странные дела» с ее участием, сообщает People.

Дайан Уист (76 лет)

Дайан Уист. Фото: Кадр из к/ф «Эдвард руки-ножницы», реж. Тим Бертон, 1990 г.; www.globallookpress.com / Mayer/face to face

Актриса сыграла мать Ким Боггс, которая приняла Эдварда в своем доме.

После фильма она получила премию «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в работе Вуди Аллена — «Пули над Бродвеем». Актриса успела сняться в таких фильмах, как «Птичья клетка», «Дэн в реальной жизни», «Практическая магия», «Сестры» и «Кроличья нора».

Звезда получила премию «Эмми» в 2008 году за роль в сериале «В лечении». В 2018 году она приняла участие в криминальной драме «Наркокурьер», а в 2021 году в прокат вышла комедия «Аферистка».

Энтони Майкл Холл (55 лет)

Энтони Майкл Холл. Фото: Кадр из к/ф «Эдвард руки-ножницы», реж. Тим Бертон, 1990 г.; www.globallookpress.com / Billy Bennight

Актер сыграл парня Ким — хулигана Джима.

После выхода картины он снялся в таких фильмах, как «Темный рыцарь», «Естественный отбор» и «Шесть степеней разделения». Далее Энтони сыграл роль в научно-фантастическом сериале «Мертвая зона».

В 2020 году артист появился в сериалах «Гольдберги» и «Черный список». Холл известен также ролью Томми Дойла в 12-й части франшизы «Хэллоуин».

Кэти Бейкер (73 года)

Кэти Бейкер. Фото: Кадр из к/ф «Эдвард руки-ножницы», реж. Тим Бертон, 1990 г.; www.globallookpress.com / FS

Она исполнила роль сплетницы Пег.

После выхода фильма Кэти появилась в таких фильмах, как «Холодная гора», «Правила сидрового дома», «Книжных клуб Джейн Остин», «Век Адалин» и многих других. В 90-х годах она приняла участие в драматическом сериале «Пикетные заборы», получила три премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Бейкер живет в Южной Калифорнии со своим мужем, режиссером Стивеном Робманом, за которого вышла замуж в 2003 году.

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