Путин в беседе по молодежной политике вспомнил строки из Евангелия

Фото: www.globallookpress.com / Метцель Михаил

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Глава государства рассказал о первых последователях Иисуса Христа.

Президент РФ Владимир Путин во время обсуждения молодежной политики на совещании с правительством вспомнил строки из Евангелия.

Российский лидер упомянул часть библейского текста, где Иисус встретил рыбаков на берегу Галилейского моря. Именно они стали первыми последователями Христа.

«Помните, Иисус пришел в Галилею и рядом с морем Галилейским увидел рыбаков? Кто-то рыбу ловил, кто-то сети поправлял, и он им сказал: „Идите за мной, и вы будете ловцами человеков“. То есть человеческих душ. Они стали проповедниками, его учениками. Это было очень важно в период становления мировых религий», — отметил президент.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что для будущего страны важна защита традиционных ценностей, культуры и истории России. От результатов работы по этим вопросам в значительной степени будет зависеть будущее РФ, указал глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в пяти регионах России открылись новые молодежные центры. Учреждения открылись в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Севастополе. Они охватывают разные отрасли — от туризма до муниципального управления.