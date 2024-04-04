Фото: BePress/ABACA / ТАСС

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С такой инициативой выступила историко-топонимическая комиссия города.

В Одессе планируют переименовать Екатерининскую площадь в Европейскую. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале. Отмечается, что данную инициативу предложила историко-топонимическая комиссия города.

«Члены комиссии рекомендовали переименовать Екатерининскую улицу и Екатерининскую площадь. В случае прохождения всех необходимых процедур, улицу и площадь предложено переименовать в Европейскую», — отмечено в сообщении.

Кроме того, власти намерены переименовать улицу Жуковского в улицу Леси Украинки, а Бунина — в Полицейскую.

В прошлом году украинские власти демонтировали в Одессе памятники полководцу Александру Суворову, а также императрице Екатерине II.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Совет Европы не смог расследовать пожар в Доме профсоюзов в Одессе.