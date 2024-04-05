Урожай порадует: что посеять в апреле на рассаду

Дачники в апреле могут заготовить рассаду с огурцами, помидорами и баклажанами

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Что следует учесть уже сейчас, чтобы летом огород давал много плодов?

В апреле наступает период, когда дачники начинают активно готовиться к новому сезону. Чтобы урожай был богатым, а цветочные композиции яркими, то стоит начать заботиться о рассаде овощей и других семян. Портал Rsute.ru рассказал, какие культуры лучше сажать в апреле.

Огурцы

Огурцы. Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Огурцы являются самой популярной культурой среди дачников. Для их посева благоприятным будет весь апрель. Чтобы семена хорошо взошли, рекомендуется предварительно замочить их в растворе соли. После этого необходимо проклюнуть семена на влажной губке или ткани, а затем посадить на глубину четыре сантиметра и накрыть спанбондом для сохранения влаги и тепла.

Помидоры

Помидоры. Фото: www.globallookpress.com / Christoph Reichwein

Помидоры также отлично всходят через рассаду. Время посева зависит от сорта, но обычно это происходит в апреле. Семена не нужно обрабатывать заранее, просто посадите их на глубину один сантиметр и укройте пленкой для создания тепличных условий. Рассаде помидоров требуется 12 часов света в день, что часто обеспечивается с помощью фитоламп.

Капуста

Капуста. Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

Капуста — это еще одно растение, которое произрастает через пророщенную рассаду. Для посева рекомендуется предварительно проращивать семена, затем высаживать их в увлажненный грунт, перемещая горшки с рассадой в прохладное помещение после возникновения всходов, чтобы предотвратить их вытягивание.

Перец

Перец. Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

Обычно эту культуру сеют в марте, но также можно высеять ее на рассаду в апреле. При этом важно помнить, что перец не переносит пересадок, поэтому для выращивания лучше использовать одноразовые стаканчики, обеспечивая растениям достаточное освещение и тепло.

Баклажаны

Баклажаны. Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

Баклажаны также могут быть выращены через рассаду, начиная с апреля. Рекомендуется выращивать их в горшках, избегая избыточного увлажнения почвы и обеспечивая достаточное освещение.

Кабачки и патиссоны

Кабачки. Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Как правило, кабачки и патиссоны сеют непосредственно в открытый грунт, но если вы хотите получить урожай раньше, вы также можете выращивать их через рассаду в торфяных горшках.

Цветы

Бархатцы. Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Помимо овощей, в апреле можно начать выращивать цветы через рассаду. Это время подходит для посадки множества однолетних цветов, включая астры, георгины, бархатцы, петунии, дельфиниумы, маргаритки и колокольчики. Важно правильно ухаживать за рассадой, так как от этого зависят будущий успех и красота вашего сада.

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