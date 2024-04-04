Миллионный гость посетил павильон «Атом» на выставке-форуме «Россия»

Фото: Telegram / Павильон «АТОМ» / atommuseum

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Какие подарки вручили гостю?

Павильон «АТОМ» на международной выставке-форуме «Россия» в Москве посетил миллионный гость. Известно, что им стал ученик 11-го класса столичной школы № 179 Серафим Анохин. Об этом сообщили в пресс-службе павильона.

Школьник получил подарки — «атомные» сувениры, сертификат на индивидуальную экскурсию и мастер-класс. Серафим признался, что посетил павильон впервые.

«Огромное спасибо за такой сюрприз, я не ожидал. Только что участвовал в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, который проходил рядом, в „Космосе“. Сейчас думаю о том, куда поступать, рассматриваю МГУ, МИФИ и МФТИ», — рассказал он.

Школьник добавил, что интересуется лингвистикой, физикой и астрономией.

Павильон «АТОМ» открыли на ВДНХ одновременно с началом работы выставки-форума — 4 ноября 2023 года. Выставочный комплекс, созданный при участии госкорпорации «Росатом», за пять месяцев стал одной из самых популярных локаций.

Участие в выставке принимают все регионы страны, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации и представители разных стран.

Она будет работать до 8 июля 2024 года. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин, отметив ее популярность среди населения России и зарубежных гостей.