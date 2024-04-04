Путин заявил, что Россия вынуждена защищать свои традиционные ценности

Фото, видео: www.globallookpress.com / John Rowley; 5-tv.ru

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Глава государства отметил, насколько важно сохранить их ради будущего страны.

Россия вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент страны Владимир Путин.

На совещании обсуждались итоги реализации индивидуальным программ развития регионов и планы по их продлению до 2030 года. Говоря о проекте «Молодежь и дети», глава Путин рассказал об открытии в этот день новых молодежных центров в пяти регионах страны, а также вспомнил Евангелие.

«Иисус пришел в Галилею, увидел рыбаков и сказал: "Идите за мной и вы будете ловцами человеков‘". То есть человеческих душ. Они стали проповедниками, его учениками», — напомнил российский лидер.

Глава государства отметил, что это было очень важно в период становления мировых религий. И сейчас сохранение ценностей остается актуально, особенно с учетом современных мировых реалий.

«Это не менее актуально и сейчас, когда мы вынуждены и должны защищать наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу историю. Это очень важно для будущего страны», — сказал глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в пяти регионах России открылись новые молодежные центры.