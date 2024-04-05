Перепела Аллегрову, рассталась с сыном Киселева: любопытные факты из жизни Люси Чеботиной

Люся Чеботина тщательно скрывает личную жизнь, но о романе с ЮрКиссом знали все

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Молодая певица полна загадок. Что интересно скрывает артистка?

Российская певица Люся Чеботина быстро покорила сердца современных слушателей. Ее песня «Солнце Монако» завирусилась в Сети и взорвала все площадки. После оглушительного успеха молодая артистка смогла удержать свои позиции и остаться в топе. Какие интересные факты о молодой и яркой звезде могут удивить?

Маленькая звезда

Люся Чеботина. Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Люся Чеботина хотела стать знаменитой с самого детства. Она участвовала в музыкальных конкурах и школьных концертах. Была среди участниц в шоу талантов «Лови момент» и «Детская площадка». Также у нее был опыт съемок в «Ералаше».

Кумиром подростка была Уитни Хьюстон, композиции которой она слушала постоянно. Девушка поступила на вокальное отделение Государственного музыкального колледжа эстрадного и джазового искусства.

Широко прославилась Люся, выкладывая кавер-версии известных хитов в своей социальной сети, откуда и пошла ее первая слава. Первая песня собственного сочинения у Чеботиной вышла в 2018-м под названием «Очарована тобой».

Разносторонняя личность

Люся Чеботина. Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Звезда увлекается фотографией, рисованием, катанием на картинге и на роликах. Из литературных жанров Люся Чеботина предпочитает фантастику.

Она известна и как актриса: снялась в небольших ролях в пяти разных фильмах, в том числе, в известном «Холопе» и в картине «Иван Васильевич меняет все». Также певица активно снимается в рекламах, например, для мобильных операторов.

В 2022 году знаменитость принимала участие в телешоу «Аватар». Люся Чеботина пряталась под образом Мэри Поппинс. В ходе пятого выпуска программы членам жюри все же удалось ее рассекретить. Чуть позже девушка предстала во втором сезоне вокального проекта «Дуэты».

Чеботина перепела неповторимую Ирину Аллегрову. Она записала кавер на ее шлягер «Императрица» — специально для одноименного фильма, где главную роль исполнила Юлия Пересильд.

Чеботина очень любит футбол. Ее любимый клуб — «Динамо». Для команды она с удовольствием зажигает с песнями перед матчем.

В арсенале молодой певицы свыше шестидесяти синглов. Примечательно, что многие из них она сочинила сама. Обычно новинки рождаются, когда девушка катается по Москве. Также она вдохновляется жизненными историями.

Личное — не публичное

Люся Чеботина. Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Свою личную жизнь артистка пытается скрывать. Но общественности известно о ее романе с певцом ЮрКиссом, сыном знаменитого музыкального продюсера и бизнесмена Владимира Киселева. Их отношения продлились около двух лет. В эфире одного из шоу на YouTube ЮрКисс неожиданно и абсолютно открыто заявил, что у него нет девушки. Так и стало известно об их разрыве.

У певицы есть шикарная квартира в Москве и дорогой Mercedes стоимостью в 20 миллионов рублей. Своей маме она купила квартиру в Дубае.

Некоторые подозревают девушку в пластике, но Чеботина это отрицает. Она уверяет, что, например, ринопластика вообще противопоказана людям ее профессии.

Скандалы

Люся Чеботина. Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Исполнительница хита «Солнце Монако» известна своими конфликтами с коллегами. Однажды она вступила в публичную перепалку с Ириной Дубцовой и не пришла на съемки к Иде Галич. Помимо этого она конфликтовала со звездным стоматологом, который некачественно установила ей виниры.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что не поделили между собой Чеботина и Дубцова.