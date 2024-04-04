Московский ипподром превратят в один из лучших в мире конноспортивных комплексов

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома, которому в этом году исполняется 190 лет.

«По поручению президента Владимира Путина мы вместе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым разработали и приступаем к реализации проекта по возрождению ипподрома», — написал Собянин в своем Telegram.

Он пообещал создать здесь «один из лучших в мире конноспортивных комплексов, в котором будут содержаться свыше 1 тыс. лошадей».