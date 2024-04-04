Собянин анонсировал строительство инвесторами производственных объектов в Москве

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Благодаря этим объектам будет создано больше 9 тысяч рабочих мест.

В Москве одобрили планы строительства пяти объектов производственного, коммерческого и социального назначения. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда, сообщили на сайте мэра.

Так, в рамках программы появятся: завод по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций в поселении Марушкинском в ТиНАО, логистический комплекс площадью не менее 110 тыс. кв. м в поселении Десеновском в ТиНАО, образовательный комплекс на более чем 1,5 тыс. мест в Молжаниновском районе в САО, общественно-деловой комплекс площадью свыше 70 тыс. кв. м в районе Аэропорт в САО и производственный комплекс пищевой и легкой промышленности в районе Очаково-Матвеевское в ЗАО.

«Благодаря этим объектам будет создано больше 9 тыс. рабочих мест», — написал Собянин в своем Telegram-канале.