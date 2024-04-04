«Вернутся и посмотрят»: в НАТО оценили шансы на поставки Украине новых систем Patriot
Столтенберг: НАТО изучат возможности предоставить Украине больше систем Patriot
Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken
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Киевский режим последние месяцы почти умоляет своих западных «партнеров» о новой военной помощи.
В НАТО намерены изучить возможность предоставить Украине больше систем Patriot, ракет и запчастей для них. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Союзники понимают срочность предоставления помощи. Они также понимают срочность предоставления систем ПВО. Они сейчас вернутся и посмотрят, есть ли возможность предоставить больше систем, в частности Patriot, а также снаряды и запчасти для систем ПВО, которые уже предоставлены», — сказал политик на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.
Прежде о том, что киевский режим отчаянно нуждается в ПВО, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения, но мое главное послание касается Patriot. <…> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты», — сказал дипломат.
Однако, несмотря на заверения в проработке представителями альянса всех возможных мер поддержки, Столтенберг признал вероятность того, что НАТО все-таки не сможет снабдить киевский режим всем необходимым оружием для противодействия России.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.
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