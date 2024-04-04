В США впервые пересадили человеку почку свиньи: как себя чувствует пациент

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Sand

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Американец согласился на экспериментальную операцию из-за боязни не дожить до момента, когда ему найдут донорскую почку. Что о нем известно?

Впервые в истории человеку пересадили генно-модифицированную почку свиньи. Им оказался 62-летний американец. Операция прошла успешна, пациента уже выписали из больницы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на врачей Массачусетской больницы общего профиля.

Звучит безумно, но это правда. Пациент находится в стабильном состоянии, он пришел в норму после операции спустя всего две недели. Признаки отторжения органа пока отсутствуют, но врачи пристально будут наблюдать за американцем. Ведь предыдущие два пациента, которым пересаживали генно-модифицированные сердца свиней, умерли через несколько месяцев после операции.

Пациент согласился на экспериментальную операцию из-за того, что иначе ему пришлось бы ждать донорской почки пять или шесть лет, и он мог просто не дожить до этого.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что врачи сохранили жизнь новорожденному с недоразвитыми почками.