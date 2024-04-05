Перепутала симптомы: британка лишилась части черепа из-за головной боли

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Женщина думала, что у нее обычная мигрень. Но на деле все оказалось гораздо хуже.

Британка Кимберли Бэггли лишилась части черепа из-за опасной болезни, которую она перепутала с мигренью. В июне 2023 года она пожаловалась на сильную головную боль. Такое состояние продолжалось несколько дней, после чего женщина не смогла больше терпеть и обратилась к врачу. Об этой истории рассказала газета Metro.

Врач же заверил женщину, что это самая обычная мигрень. Кимберли выдали больничный лист на неделю и сказали повторно обратиться к медикам, если ей станет хуже. Специалист также выписал женщине несколько лекарств от мигрени, в том числе аспирин. Однако боли не прекращались, а становились только сильнее.

«Эта мигрень другого масштаба, я никогда раньше не чувствовала себя так плохо!» — плакала Кимберли, рассказывая мужу о своем состоянии.

Кимберли понимала, что никто из врачей не хочет заниматься ее проблемой. Однако она и подумать не могла, что эти боли могут говорить о серьезном заболевании.

Вскоре Кимберли уже не могла открыть глаза, так как они были очень чувствительны к свету, а головная боль все еще была очень сильной. Женщина решила снова пойти к врачу, однако осмотр лишь вновь выявил сильную мигрень. Один врач даже сказал, что ее симптомы вызваны стрессом.

«Вам нужно сходить в спа-салон, уделить время себе и расслабиться», — посоветовал один врач.

На следующий день у женщины случился приступ. Ей даже пришлось пропустить плавание, так как боли были уже непрерывными. Она начала терять сознание и пришла в себя окончательно только через несколько часов. Когда Кимберли очнулась, она увидела, что лежит в постели, а рядом с ней суетится муж, родители, брат и медики.

Женщину в итоге отвезли в больницу, где ей сделали МРТ. Позже к ней с результатами подошли врачи и сообщили страшную новость.

«У вас опухоль головного мозга», — сказали они.

Кимберли и ее семья были шокированы этим известием. Никто не знал, что ждет их в будущем.

При этом женщине пришлось ждать пять дней, пока аспирин выведется из ее организма, поскольку он разжижал кровь, поэтому операция была бы очень опасной. Вскоре ей провели трепанацию черепа, чтобы удалить опухоль, которую Кимберли прозвала «Ричардом».

Хирургам в итоге удалось удалить 95% опухоли, однако лечение только начиналось, так как после операции женщина подхватила инфекцию, из-за которой ей пришлось удалить часть черепа. Еще позднее у пациентки начался сепсис, который задержал проведение лучевой терапии на шесть недель.

Когда все эти инфекции были, наконец, взяты под контроль, в сентябре 2023 года женщина начала 33 сеанса лучевой терапии, которые она завершила уже без происшествий в ноябре 2023 года. На данный момент женщина проходит курс химиотерапии.

«Поскольку у меня опухоль третьей степени, есть шанс, что Ричард снова начнет расти. Я научилась просто принимать каждый день таким, какой он есть, и быть благодарной за него», — признается Кимберли.

Женщина отметила, что ее история лишний раз показывает, как важно повышать осведомленность людей в вопросах онкологии.

«Я думала, что моя опухоль — это головная боль, а врачи думали, что это просто стресс и сильная мигрень. Это просто показывает, сколько существует признаков, о которых не знают даже медицинские работники, и насколько важно прислушиваться к собственному телу», — резюмирует женщина.

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