«Речь о будущем страны»: в пяти регионах России открылись новые молодежные центры

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Участие в торжественных мероприятиях принял президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых молодежных центров пяти регионах страны.

Круглогодичные учреждения открылись в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Севастополе. Они охватывают разные отрасли — от туризма до муниципального управления.

Глава государства подчеркнул, что их цель — стать точкой притяжения молодых людей, которые получат еще больше возможностей для реализации.

«Речь идет, без преувеличения, о будущем нашей страны, будущем России. О том, чтобы наша талантливая, целеустремленная, амбициозная по-хорошему молодежь могла проявить себя на разных поприщах, чтобы нынешние школьники, студенты, молодые специалисты, жители и небольших сел, и мегаполисов имели широкие и равные возможности найти себя, состояться как профессионалы», — подчеркнул российский лидер.

В течение 2024 года такие центры должны появиться еще в 12 регионах страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин исключил переход экономики России на военные рельсы.