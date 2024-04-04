«Меня не нужно учить»: Ермакова объяснила, почему улыбалась на похоронах Либерж Кпадону

Ермакова не намерена оправдываться за свое поведение на похоронах Либерж Кпадону

Фото: Instagram* / ermakovan

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Коллег и знакомых умершей звезды «Дома-2» обвинили в излишнем веселье на церемонии прощания.

С умершей экс-участницей «Дома-2» Либерж Кпадону простились 3 апреля. На траурной церемонии присутствовали многие знакомые и коллеги женщины, в том числе Надя Ермакова — тоже участница телестройки. Ее и нескольких других присутствовавших на похоронах в Сети обвинили в «слишком радостном» поведении.

Ермакова молчать не стала и отреагировала слова хейтеров.

«Меня не нужно учить, как правильно скорбеть. Кто-то в стрессе плачет, кто-то улыбается, но это не значит, что человек не переживает… А вам не стыдно учить меня, как правильно скорбеть?» — написала она в своем блоге.

Известно, что на церемонии прощания присутствовали и другие бывшие коллеги Кпадону. Надя Ермакова добавила, что они решили оказать финансовую поддержку семье Либерж.

«Каждый видит то, что хочет. Я не буду оправдываться. Кто считает, что я там скакала от счастья, тот так и будет думать…», — резюмировала знаменитость.

Либерж Кпадону была обнаружена без признаков жизни в собственной квартире. По одной из версий, там ее тело пролежало около 40 дней, и никто из соседей, друзей или родственников даже не начал ее искать за все это время.

Известно, что Кпадону прошлой осенью сообщила поклонникам, что у нее диагностировали опухоль в правом легком. Последний раз на связь с подписчиками она вышла, когда ехала в машине на операцию. Это было в середине февраля.

Ранее 5-tv писал, что родители Либерж Кпадону рыдали на похоронах 36-летней дочери.

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