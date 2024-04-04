Суд наложил арест на деньги и машину блогера-инфоцыгана Шабутдинова

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Он был задержан в ноябре прошлого года.

Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на имущество блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

В частности, решено наложить арест на деньги, которые находятся на лицевых счетах Шабутдинова в российских банках, а также на принадлежащее ему транспортное средство.

Еще говорится об аресте имущества бывшего исполнительного директора «Лайк Центр» (АНО «Центр развития предпринимательства») Василия Алексеева. Через эту организацию проводились обучающие курсы Шабутдинова.

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. В его отношении возбуждено еще семь уголовных дел о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд оставил в СИЗО блогера-инфоцыгана Шабутдинова до 16 апреля.