ФСБ задержала троих предполагаемых пособников теракта в «Крокусе»

Фото, видео: ЦОС ФСБ России

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По информации ведомства, двое переводили деньги на приобретение оружия для исполнителей преступления.

Силовики задержали Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из центрально-азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, двое переводили деньги на приобретение оружия для исполнителей теракта и транспортных средств, а третий участвовал в вербовке пособников.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети, количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента Владимира Путина, главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанести ущерб единству России.