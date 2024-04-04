«В мире нет противодействия»: в Британии оценили возможности ракеты «Циркон»

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Эффективность передового российского оружия доказана, в том числе, в ходе спецоперации на Украине.

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» показала разрушительную эффективность в зоне специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Мы наблюдаем, как русские начинают внедрять все больше новых видов ракет, и это сама по себе важная новость, поскольку теперь в различных российских авиаударах против Украины используют гиперзвуковую ракету „Циркон“. Это оружие, против которого ни у кого в мире нет систем противодействия, и оно продемонстрировало разрушительную эффективность», — сказал эксперт на своем YouTube-канале.

Меркурис также подчеркнул, что в 2024 году российские войска в ходе массированных ударов по объектам Украины, в том числе с применением гиперзвукового оружия, нанесли киевскому режиму огромный ущерб.

«Циркон» — российская гиперзвуковая ракета, принятая на вооружение в начале 2023 года. Ракета имеет скорость более девяти Махов, то есть примерно 11 тысяч километров в час, дальность полета составляет до одной тысячи километров. Есть возможность маневрирования по горизонтали и по вертикали, корпус покрыт специальной плазмой, которая поглощает электромагнитное излучение и делает ракету невидимой для радаров.

Российские и западные аналитики сходятся во мнении, что ее невозможно предсказать или обнаружить. Первое применение Россией «Циркона» в ходе СВО зарубежные специалисты назвали новой вехой в развитии гиперзвукового оружия.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска сбили украинский Су-27 под Краматорском.