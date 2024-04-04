В Киргизии объяснили отключение карт «Мир» угрозами со стороны Латвии

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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При этом Москва остается стратегическим партнером Бишкека, отметил премьер республики.

В Киргизии решили перестать обслуживать российские банковские карты «Мир» после получения предостережений от латвийской компании — собственника программного обеспечения. Об этом заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров в ходе заседания парламента.

«К сожалению, у межбанковского процессингового центра программное обеспечение и его обслуживание осуществляет латвийская компания. Компания прислала письмо, что в случае неприостановления работы с картой „Мир“ она отключит процессинговый центр», — сказал он.

Киргизия имеет несколько механизмов и мероприятий по данному вопросу, но их нельзя озвучивать в парламенте. В 2023 году только 4% туристов пользовалась банковскими картами «Мир».

При этом Москва остается стратегическим партнером Бишкека, но, как отметил Жапаров, российские компании, подпавшие под санкции, представляют собой серьезную угрозу для денежно-кредитной системы республики. Киргизия должна двигаться очень осторожно. В рамках Европейского экономического союза (ЕАЭС) будут обдумываться предложения в этом направлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киргизии с 5 апреля перестанут работать карты «Мир». Как объяснил оператор системы «Элкарт», решение связано с введенными санкциями США против АО «Национальная система Платежных Карт» (НСПК).