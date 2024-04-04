Путин заявил о дефиците кадров в России в ближайшие годы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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При этом уровень безработицы в стране продолжает падать.

Российская экономика в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.

«С учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров, это абсолютно точно, это мы должны понимать. Мы с этим будет жить в ближайшие годы», — сказал он.

При этом Путин отметил действия правительства, бизнеса, регионов профсоюзных объединений, благодаря которым в России существенно снизился уровень безработицы до рекордных значений. Так, сегодня ее уровень достиг меньше 3%.

Динамика хорошая, подчеркнул президент: в 2023 году уровень безработицы составил 2,9%, а в феврале 2024-го — снизился до 2,8%. Это является одним из важнейших показателей состояния экономики в целом.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин отметил рост ВВП на 3,6%, что допускает вхождение страны в ТОП-4. При этом европейский ВВП по итогам оказался близок к нулю. Это та цена, которую приходится платить гражданам стран Запада за амбиции политиков, заявил премьер.