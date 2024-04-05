Не выходя из дома: как увеличить свой доход в два раза

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Специалист из банковской сферы назвала простой и безопасный способ стать богаче.

Россияне могут увеличить свои накопления, не выходя из дома. Для этого необходимо открыть обезличенные металлические счета в серебре или золоте. Благодаря котировкам драгметаллов, сумма накоплений может значительно возрасти выше уровня инфляции, сообщает издание URA.RU.

«Обезличенный металлический счет — это наиболее удобная форма получения дополнительного дохода за счет роста курса драгоценных металлов. Если посмотреть динамику, то за последние десять лет стоимость золота выросла в четыре раза, серебра — в три раза», — рассказала начальник блока развития продуктов и сервисов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Валентина Сивакова.

Она отметила, что сегодня один грамм золота стоит в два раза дороже, чем он стоил в марте 2020 года, а серебро удвоилось в цене всего за полтора года.

«В долгосрочной перспективе размещение средств в драгметаллах может принести доход, существенно опережающий инфляцию», — отметила эксперт.

По словам специалиста, такого рода счета дают возможность клиенту получать преимущества от инвестиций в металл. И при этом не придется беспокоиться о его сертификации, хранении и транспортировке.

Также у драгоценных металлов в обезличенной форме повышенная ликвидность. Это говорит о том, что их можно продать в любой день и быстро купить.

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