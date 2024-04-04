Умер звезда фильмов «Сирано де Бержерак» и «Брестский мир»

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Он ушел из жизни еще 29 марта, но известно об этом стало только сегодня.

В возрасте 75 лет ушел из жизни советский и российский актер кино и театра Евгений Шершнев. Соответствующая информация появилась на сайте Кино-Театр.ру.

Родился артист 25 декабря 1948 года в Одессе. Учился в Щукинском училище с 1969 по 1973 годы, после этого поступил на службу в театр имени Вахтангова.

Самые известные фильмы с его участием — «Человек с ружьем», «Брестский мир» и «Сирано де Бержерак, а в театре — «Принцесса Турандот» и «Кот в сапогах», а также «Антоний и Клеопатра».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители Либерж Кпадону рыдали на похоронах 36-летней дочери. Звезда «Дома-2» ушла из жизни еще в феврале, но об этом около месяца никто не знал.