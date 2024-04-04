В Москве уволен глава отдела полиции «Коммунарский» Тургенев

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В чем подозревается полковник?

В Москве уволен руководитель отдела полиции «Коммунарский» полковник Андрей Тургенев. Как сообщают в столичном главке МВД, бывшего правоохранителя подозревают в организации незаконной миграции.

«В настоящее время начальник МО МВД России „Коммунарский“ города Москвы уволен из органов внутренних дел. В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Главном управлении МВД России уточнили, что решение об увольнении действующего сотрудника и процессуальная оценка его действиям будет выноситься по результатам проверки.

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