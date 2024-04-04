Финляндия продлила закрытие границы с Россией «до дальнейшего уведомления»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lauri Heino

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Решение приняли финские власти.

Финляндия приняла решение продлить закрытие границы с Россией «до дальнейшего уведомления». О решении кабмина страны сообщает МВД, которое предложило по ка не открывать все КПП.

«Правительство приняло решение о том, что пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми с 15 апреля 2024 года», — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, закрытыми будут и морские пункты пропуска в Хаапасаари, порту Нуйямаа и Сантио.

По официальному заявлению финских властей, работа КПП была приостановлена в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Стоит отметить, что это негативно сказывается, в первую очередь, на развитии самой североевропейской страны. Так, муниципалитет Виролахти опустел настолько, что скоро может совсем «исчезнуть». Об этом заявляли местные жители.

Из-за трудной ситуации в регионе надеются на слияние с городом Хамина. Руководитель департамента министерства финансов Минна-Марья Йокинен прежде заявила, что такой шаг не решит всех проблем, но даст возможность хоть для какого-то развития.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Финляндия превращается в зону отчуждения без россиян.