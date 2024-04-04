«Только на словах»: почему Совет Европы не смог расследовать пожар в Доме профсоюзов в Одессе

Лавров: Совет Европы не смог расследовать пожар в Доме профсоюзов в Одессе

Фото, видео: © РИА Новости / Денис Петров; 5-tv.ru

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Страшная трагедия десять лет назад унесла жизни 48 человек.

Никакого расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе так и не проводилось, а попытки Совета Европы взять дело под контроль полностью провалились. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«До сих пор не расследованы преступления вооруженных сил Украины, так называемых добровольческих батальонов, включая жуткую сцену, когда в Одессе в Доме профсоюзов заживо сожгли 48 человек. Никакого расследования не проводилось, это все было только на словах», — напомнил руководитель российского внешнеполитического ведомства во время круглого стола по проблеме Украины.

Лавров подчеркнул, что Совет Европы в какой-то момент пытался контролировать ситуацию, однако все стремления провалились, а сам СЕ «быстро растратил репутацию».

Пожар в доме Профсоюзов в Одессе произошел 2 мая 2014 года. В тот день сторонники Евромайдана разгромили лагерь мирных активистов, несогласных с политикой киевских властей, загнали их в здание, заблокировали и подожгли. По официальной версии, при пожаре погибли 48 человек, пострадали более 250.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в парламенте Крыма назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России.