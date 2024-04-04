Банки начали отменять комиссии за переводы денег между своими счетами

Фото, видео: www.globallookpress.com / 57stock; 5-tv.ru

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Какая сумма будет предельной?

Российские банки начали отменять комиссии за переводы средств между своими счетами. Речь идет о перечислениях по СБП и реквизитам на сумму до 30 миллионов рублей в месяц.

С 1 мая вступает в силу закон, согласно которому финансовые организации перестанут взимать плату за эти операции. Несколько крупных банков отменили комиссии досрочно.

Нововведение поможет улучшить условия обслуживания. Россияне смогут переводить депозиты под более высокую ставку, а также оформлять кредиты с привлекательными условиями. По мнению экспертов, это усилит конкуренцию банков за клиентов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФАС увидела признаки нарушения в действиях Apple по бесконтактным платежам.