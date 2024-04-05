«Кино стало сложнее»: выяснилось, почему Татьяна Конюхова ушла из профессии

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Актриса давно ушла из кино, однако мало кто знает, из-за чего это произошло.

На 93-м году жизни 2 апреля скончалась народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова. Актриса была настоящей звездой советского кино, а также одной из самых красивых артисток своего поколения. О том, как складывалась карьера знаменитости, и почему она ушла из кино, KP.RU выяснил в беседе с известным киноведом Вячеславом Шмыровым.

Конюхова дебютировала в кино в 1952 году, снявшись в фильме-сказке Александра Роу «Майская ночь, или утопленница», где сыграла главную роль красавицы Ганны.

Позже она сыграла главные роли еще в десятках советских картин: «Запасной игрок», «Вольница», «Доброе утро», «Первые радости», «Разные судьбы» и «Олеко Дундич», «Карьера Димы Горина» и многие другие.

«Татьяна Конюхова под разными именами — Валя, Галя, Катя, Соня, Неля — являла то, что именуют типом молодой современницы. Этим-то и нравилась», — писал как-то об актрисе журнал «Советский экран».

Тем не менее, сама Татьяна Георгиевна рассказывала. Как отказывалась от многих главных ролей, хотя они могли принести ей еще больший успех. Однако кинокарьеру Конюховой можно и так смело назвать чрезвычайно успешной.

Она утверждала, что Эльдар Рязанов приглашал ее на главную роль Лены Крыловой в свою музыкальную комедию «Карнавальная ночь». Однако Конюхова отказалась от предложения, так ка уже получила приглашение от режиссера Григория Рошаля на роль Даши в картине «Хождение по мукам». По этой причине вместе Татьяны в фильме Рязанова снялась еще никому не известная Людмила Гурченко.

Конюхова могла также сняться в фильме «Летят журавли», но тоже отказалась, так как ждала съемок у Рошаля. В итоге «Летят журавли» получил главный приз Каннского кинофестиваля в 1958 году. Однако Конюховой было обидно больше из-за того, что Рошаль в итоге взял другую актрису на ее роль.

Позже Рошаль и вовсе перестал приглашать Конюхову к себе вино, так как его жена Вера Строева приревновала режиссера к актрисе.

Киновед Вячеслав Шмыров вспомнил эпизод из фильма «Карьера Димы Горина», где главный герой, которого сыграл Александр Демьяненко, собирал из нарезок западных киножурналов с фотографиями самых красивых актрис портрет идеальной женщины. В результате у него получается портрет Татьяны Конюховой, которая сыграла в этом фильме бригадира на стройке Галю Березку.

«В кино Татьяна Конюхова воплощала идеальную очень обаятельную советскую девушку. В этом качестве она была прекрасна», — говорит Вячеслав Шмыров.

Киновед объясняет, что Татьяна была актрисой переходного периода 50-х — начала 60-х годов, а тогда в героях ценилась простоватость, открытость, искренность. Он сказал, что за Татьяной Конюховой стоял типаж девчонки с заводской проходной.

Однако этот типаж в 60-е годы уже полностью себя исчерпал. На смену таким простым героям пришли уже более сложные, изысканные герои, которых воплощали Татьяна Лаврова и Татьяна Доронина. Среди актеров-мужчин — это Алексей Баталов, Иннокентий Смоктуновский.

Можно сказать, что кино уже стало сложнее, поэтому режиссеры перестали рассматривать Татьяну на роли в кино.

Кроме того, он киновед отметил, что актерам свойственно создавать о себе легенды.

«Эльдар Рязанов мне рассказывал, что в „Карнавальной ночи“ он хотел снимать Ирину Скобцеву, в которую был влюблен. Но Иван Пырьев вспомнил про Людмилу Гурченко и в определенном смысле ее навязал. Потому что Рязанов снимать ее совершенно не хотел», — откровенничает Шмыров.

Киновед объяснил, что Рязанова раздражал сильный харьковский говор у Гурченко. А что касается фильма «Летят журавли», то, по словам Шмырова, в этом фильме должна была сняться в главной роли Елена Добронравова.

«Но потом жена оператора Сергея Урусевского — он был оператором у Михаила Калатозова на „Летят журавли“ — увидела Татьяну Самойлову в фильме „Мексиканец“ и посоветовала взять ее. Так совпало… Это то, что знаю я», — говорит киновед.

Однако Шмыров, безусловно, ценит талант Татьяны Конюховой и считает ее замечательной актрисой. Более того, вполне возможен был ее ренессанс в кино, однако новое поколение кинематографистов ее уже не знало.

«В ней было много человеческого добра. Легкий характер. Возможно, еще и поэтому у нее не было страданий из-за «несправедливой судьбы», — резюмирует киновед.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти Татьяны Конюховой.