Санкт-Петербург простился с бессменным капитаном «Алых парусов» Тимошковым

Фото, видео: 5-tv.ru

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Яхтсмен ушел из жизни в минувшее воскресенье. Ему было 65 лет.

Петербург сегодня простился с одним из самых известных своих жителей. Это моряк и яхтсмен Сергей Тимошков. Именно он долгое время работал капитаном-координатором на «Алых Парусах», отточив до ювелирной точности действия команды белоснежного брига «Россия».

О человеке, который влюбился в море с первого взгляда, расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Все громкие морские эпитеты, которые так любят на суше, были применимы к Сергею Тимошкову. Морской волк, капитан дальнего плавания, гроза морей. Хотя грозным его сложно представить — бородатый, смуглый от постоянного солнца, но всегда с улыбкой на лице. Даже когда отвечал на самые банальные вопросы журналистов, вроде: «а как это вообще управлять парусником, тяжело?»

«Так легко управлять парусным кораблем. Я вам расскажу, как. В детстве помечтать, поступил в Макаровку, шесть лет отучился, 20 отплавал на флоте капитаном и отработал, все так легко делается. Все понятно», — рассказывал Тимошков.

Его морская карьера кажется безупречной. Выучился на инженера-судоводителя. Работал на крупнотоннажниках торгового флота, увлекся парусным спортом. Стал самым молодым членом экипажа первой советской яхты «Рица», которая участвовала в международных гонках в 1978 году. Позже стал старпомом, а потом и капитаном учебного парусника, на котором сотни молодых моряков совершили свои первые походы.

«Я его называл по жизни человек-улыбка. Его обаяние, жизнелюбие. Человек, который всегда был готов прийти на помощь», — отметил однокурсник Сергея Андрей Набатов.

Главный праздник выпускников невозможно представить без Тимошкова. Если «Алые паруса» прочно ассоциируются с парусником, то сам парусник всегда ассоциировался с ним. С 2010-го Сергей Тимошков был капитаном-координатором. Сначала легко находил общий язык со шведской командой.

С самого начала постройки нового символа праздника — брига «Россия» Тимошков был рядом. Контролировал каждую мелочь, каждый шов.

«Шов, зигзаг, чтобы нигде не было пропущенных швов, ниточек, чтобы все было ровно собрано», — следил он.

И сколько бы ни говорили в репортажах о суровом невском течении, сложном фарватере, ему это было нипочем. Человек, который под парусом дошел до Антарктиды, точно так же, как это сделал Беллинсгаузен.

«Да то, что разницы нет. Те проблемы, которые его волновали, то — что и меня. То вода не та, матрос напился, то, Господи, мореплавание ничем не отличается!» — рассказывал Тимошков.

На прощании с Сергеем Тимошковым и его ученики — он возглавлял ведущую школу парусного спорта, при его участии подготовлены более трех тысяч судоводителей.

«Он никогда не смотрел на нас сверху вниз. И спасибо ему за это и за образ мышления, и за то, что он мне дал понять, что любой человек, у которого есть мечта, способен ее достичь», — поделился ученик Сергея Александр Пехуля.

Кругосветки, победы в регатах. На прощании у гроба вывесили флаг — яхтсмен года — его последняя награда, которую Тимошков получил в 2023-м. А на венке надпись — «великому капитану». И большому авантюристу, добавляют друзья.

«Конечно, авантюра. Понимаете, если человек не авантюрист, ему в море делать нечего», —говорил Тимошков.