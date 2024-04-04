Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив

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Киевский режим прямо заявил о своих намерениях западным «партнерам». О чем именно идет речь?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал «испортить вечеринку» в честь 75-летия основания НАТО новыми просьбами о предоставлении Киеву ракетных комплексов Patriot. Об этом дипломат заявил перед плановым заседанием Совета Украина — НАТО на уровне руководителей внешнеполитических ведомств.

«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения, но мое главное послание касается Patriot. <…> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты», — передает слова Кулебы ТАСС.

Глава украинского МИД в очередной раз отметил, что у Запада «много таких систем», и он лично приложит максимум усилий, чтобы киевский режим как можно быстрее получил требуемое.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

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