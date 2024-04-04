Конгрессвумен украинского происхождения высказалась против помощи Киеву

Фото, видео: Alex Brandon / AP / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В Вашингтоне все чаще звучат предложения давать Украине деньги только в долг.

Военную помощь Киеву в американском Конгрессе не поддерживают даже выходцы с Украины. Как пишет The Wall Street Journal, вопреки всем надеждам демократов, против 60-миллиардного пакета на нужды ВСУ выступила единственный американский законодатель украинского происхождения — Виктория Спартц.

Член Палаты представителей от штата Индиана заявила изданию, что Америка не должна спонсировать бесконечные войны. Как и большинство ее однопартийцев, республиканка Спартц считает, что если и давать Киеву деньги, то только в долг.

Ранее американские СМИ сообщали, что республиканцы в Палате представителей решили разработать собственный пакет помощи Украине в виде кредитов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Конгрессе США призвали страну покинуть НАТО.