«Всегда открыт»: в Кремле оценили возможность контактов Путина и Макрона

Песков: планов проведения контактов между Путиным и Макроном нет

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Прежде состоялись телефонные переговоры глав Минобороны России и Франции.

Сейчас отсутствуют планы проведения контактов между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет», — сказал он.

Песков добавил, что Путин остается открыт для диалога, он активно общается с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с Россией.

«Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных и иногда самых сложных мировых и региональных проблем», — подчеркнул его пресс-секретарь.

Прежде глава Минобороны РФ и Франции Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры. Это был первый контакт такого уровня после заявлений Парижа и возможной отправке войск на Украину. Инициатором разговора стал Лекорню. Он попытался объяснил Шойгу, что Запад никак не причастен к теракту в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 551. Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе».