«Очевидно»: Лавров заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Лавров: теракт в «Крокусе» не обошелся без участия Украины
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Трагедия в Подмосковье произошла 22 марта. Произошедшее расследуется компетентными органами.
В теракте, совершенном в подмосковном «Крокус Сити Холле», не обошлось без украинского следа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
«Этот теракт, как вы знаете, сейчас активно расследуется СК и Генеральной прокуратурой, другими компетентными органами. Уже сейчас очевидно,<…> что не обошлось без украинского следа», — сказал он.
Лавров указал на то, что сегодня ни у кого нет сомнений по поводу причастности Украины ко многим другим терактам в России.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 551.
Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала тщательность в расследовании теракта в «Крокусе». По ее словам, стиль этого нападения соответствует методам Украины.