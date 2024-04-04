Два человека погибли под Херсоном при ударе дрона ВСУ по «ГАЗели» с продуктами

Фото: Telegram / Андрей Алексеенко Председатель правительства Херсонской области / aakherson

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Жертвами нападения боевиков киевского режима стали мирные жители.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками грузовик в Верхнерогачикском районе Херсонской области, в результате чего погибли два мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Везли в магазин села Бабино воду и продукты… Украинский дрон ударил „ГАЗель“ на желто-синих номерах в дверь водителя… Ударил днем, когда гражданская принадлежность машины не оставляет сомнений», — написал он.

В результате водитель погиб, а пассажир смог выжить. Он отполз и наложил жгут на раненую ногу, но его хладнокровно добили вторым дроном. После этого на место прибежали жители села, чтобы помочь. Однако боевики ВСУ нанесли удар и по ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять дронов ВСУ уничтожили над Тульской и Белгородской областями. В Минобороны РФ сообщили об успешном отражении атаки украинских боевиков.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.