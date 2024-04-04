«Вам пришел код»: россиянам назвали признаки разговора с телефонным мошенником

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В последнее время аферы в Сети и по телефону особенно участились.

В последнее время все большее количество людей сталкивается с телефонными мошенниками. В беседе с изданием Lenta.ru Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies, объяснил, как определить, что вы разговариваете со злоумышленником.

В первую очередь насторожить должно требование предоставить какие-либо конфиденциальные данные, которыми обычно никто не распространяется. В пример специалист привел одноразовый код, пароль или персональную информацию вроде номера паспорта.

«То есть ровно та информация, которая обычно доступна только конкретному человеку, которому, собственно, и звонят», — сказал Алексей Лукацкий.

Также вызвать вопросы должна просьба о конкретном действии — настоятельная рекомендация перейти по ссылке, переслать какой-то код или поучаствовать в онлайн-голосовании. Таким образом пользователя подталкивают к тем операциям, которые могут привести к потере аккаунта или заражению компьютера.

Эксперт отметил, что обычно к действию подводят: сперва идет дискуссия. Например, ненастоящий «начальник» может сообщить, что необходимо выполнить все указания «сотрудника спецслужб» или «прокуратуры».

«Через какое-то время с жертвой связывается этот сотрудник, который говорит, что вам надо перевести деньги на защищенный счет или выполнить какие-то иные действия», — предупредил собеседник издания.

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