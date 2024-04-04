Резервная линия энергоснабжения отключилась на Запорожской АЭС
Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцов
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Блоки станции были остановлены. Что там сейчас происходит?
Одна из резервных высоковольтных линий энергоснабжения отключилась на Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.
«Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в сообщении.
Специалисты устанавливают причины отключения. При этом отмечается, что радиационный фон в регионе не изменился и не превышает естественных природных значений. Но все блоки Запорожской АЭС были остановлены.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области. Атомная электростанция перешла под контроль России после проведенного в сентябре 2022 года референдума о вхождении региона в состав страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики армии Украины обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской атомной электростанции. Они сбросили взрывчатку рядом с топливохранилищем.