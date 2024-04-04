Заочно арестован призывавший сжигать храмы в России националист Корчинский

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Он также объявлен в международный розыск.

Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать украинского националиста и политика Дмитрия Корчинского, призывавшего сжигать храмы Московской патриархии. Информация об этом появилась на сайте суда.

Ему предъявлено обвинение в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти по признакам национальности, совершенные публично с использованием интернета и с угрозой применения насилия. Столичный суд арестовал Корчинского после соответствующей просьбы Следственного комитета России.

Избранная мера пресечения будет исчисляться с момента экстрадиции Корчинского в Россию или с момента его задержания в стране.

До этого министерство внутренних дел (МВД) России объявило в международный розыск Дмитрия Корчинского. Согласно карточке в базе ведомства, его ищут по статье Уголовного кодекса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка. Согласно материалам дела, представителя киевского режима обвиняют в теракте.