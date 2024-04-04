Опасный отдых: в Ярославской области группу рыбаков унесло на льдине

В Ярославской области группу рыбаков унесло на льдине на километр от берега

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Для их спасения сотрудники МЧС использовали катер на воздушной подушке.

В Ярославской области спасатели оштрафовали рыбаков за выход на лед. Мужчины проигнорировали запрет, который действует в регионе уже почти месяц, и отправились на зимнюю рыбалку, но их унесло на километр от берега.

Добраться до рыбаков сотрудники МЧС смогли только с помощью катера на воздушной подушке.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Приморье льдина с 40 рыбаками оторвалась от берега. Сотрудники МЧС России и неравнодушные граждане на плавсредствах эвакуировали их на берег.