Неуважение: послы стран ЕС отказались почтить память советских солдат

Фото, видео: ТАСС / Сысоев Григорий; 5-tv.ru

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В Братиславе сегодня отмечают 79-ю годовщину освобождения от фашистов.

Послы стран ЕС отказались почтить память советских солдат, освободивших столицу Словакии от фашистских захватчиков 79 лет назад. Церемония должна пройти сегодня на мемориале Славин. И по словам премьера Роберта Фицо, западные делегации уже предупредили, что не приедут.

«Мы пригласили всех послов стран ЕС и союзников бывшего Советского Союза, и, конечно, послов России, Белоруссии и Украины. Это шокирует, но свои отказы от участия в официальной церемонии возложения венков послы стран Евросоюза обосновывают только тем, что в ней принимают участие российский и белорусский послы», — прокомментировал Фицо.

Фицо признал, что такой шаг послов ЕС является неуважением к тысячам солдат Красной армии, которые отдали свои жизни в боях с нацистами.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о выпадах Запада в адрес России после госпереворота на Украине.