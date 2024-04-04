ВС РФ уничтожили беспилотный катер ВСУ на побережье Херсонской области

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Движение на воде заметили наши разведчики.

Пока же на поле боя российские военные блокируют любые попытки ВСУ атаковать наши позиции на побережье Херсонской области. Враг в очередной раз пытался их поразить при помощи морского дрона.

Разведка, заметив движение на воде, по тревоге подняла взвод мотострелков, вооруженный зенитной установкой, гранатометами и автоматами. Точным огнем безэкипажный катер был уничтожен.

А в ходе тщательно спланированной операции на территории ДНР наши десантники уничтожили боевиков ВСУ прямо на их позициях. Атаку на бронемашинах специально провели под покровом ночи. Подобравшись к врагу на расстояние меньше километра, скопление пехоты уничтожили залпами крупнокалиберной пушки. Работали исключительно точно, так как корректировка велась с беспилотника, оснащенного тепловизором.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к Москве с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российское подполье заявило об ударе по танковому училищу ВСУ в Харькове.