Силовики обнаружили в ДНР заминированный схрон с оружием ВСУ

ВСУ при бегстве из Авдеевки оставили в ДНР заминированный схрон с оружием

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Опасную находку уничтожили на месте.

Крупный склад с оружием нашли сотрудники ФСБ и военной контрразведки в Ясиноватском районе ДНР. В схроне были девять автоматов Калашникова и несколько ручных противотанковых гранатометов иностранного производства.

Оружие украинские боевики оставили при бегстве из Авдеевки. Несмотря на спешку, подходы к тайнику успели заминировать. Опасную находку уничтожили на месте.