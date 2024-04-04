Российский борец Садулаев не допущен до участия в турнире для отбора на Игры

МОК не допустил борца Садулаева до турнира для отбора на Олимпиаду-2024

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Вместо него в Баку выступит Алихан Жабраилов.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил двукратного олимпийского чемпиона по борьбе Абдулрашида Садулаева до участия в турнире в Баку, где разыгрываются путевки на Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в „Афине“ у него стоит запрет от МОК. С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки — в Баку выступит Алихан Жабраилов», — приводятся слова президента ФСБР Михаила Мамиашвили.

Мамиашвили подчеркнул, что решение по поводу Садулаева принимал именно МОК, а вот международная федерация United World Wrestling (UWW) делала все возможное, чтобы чемпион боролся. Теперь перед всеми российскими борцами стоит задача добрать путевки на Игры по спортивному принципу. После этого ФСБР будет решать, ехать ли в Париж.

Отмечается, что это уже второе политическое решение против Садулаева за короткий срок. Так, до этого борца не пустили в Румынию по шенгенской визе и не позволили выступить на чемпионате Европы.

Олимпийские игры 2024 года в Париже

Игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

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О допуске российских спортсменов к олимпийским состязаниям в 2024 году стало известно 8 декабря 2023-го. МОК принял такое решение, но при этом прописал множество условий.

Так, требования включают запрет на любую деятельность, связанную с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом России. Кроме того, табу наложено на символику национальных федераций или олимпийских комитетов.

Спортсмены не могут высказываться в поддержку спецоперации на Украине на официальных мероприятиях и в интервью прессе ни до, ни во время, ни после Игр. То же касается их персонала. При этом россиянам и белорусам не разрешено выступать в командных дисциплинах.

Все сборные отстранены, из календаря удалены все турниры в России и Белоруссии. Теннисисты из обеих стран будут соревноваться без ограничений, но только в нейтральном статусе. Таковы решения ITF, Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России предложил отказаться от французских товаров в случае, если мэр Парижа Анн Идальго продолжит говорить, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх.