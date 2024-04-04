В МИД РФ напомнили НАТО о последствиях угроз безопасности России

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте Североатлантического альянса с Россией.

Россия ответит на любую угрозу безопасности со стороны НАТО, заявил замглавы МИД Александр Грушко в беседе с РИА Новости.

Он еще раз напомнил заявление российского лидера Владимира Путина, сказанное во время послания Федеральному собранию. Тогда президент отметил, что все помнят судьбу тех, кто направлял контингенты на территорию России.

Вместе с тем, Грушко заявил, что некая российская угроза существует лишь в умах европейских американских властей.

«Рано или поздно западным элитам придется отчитываться перед своим обществом, зачем и куда ушли эти деньги. Чтобы выглядеть более или менее правдоподобно, они будут говорить: да, мы делали это для того, чтобы РФ на нас не напала, и, если бы мы этого не сделали, она бы на нас напала», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каков истинный смысл существования НАТО.